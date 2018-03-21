Tyronn Lue Cavaliers’tan ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers’ın başantrenörü Tyronn Lue, sıhhat sorunları sebebiyle görevi bıraktı.

Lue, Cavaliers’ın internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Göğüs kafesimdeki sancı ilk önce edinmek üzere sene her tarafında bir takım rahatsızlıklar yaşadım. Tahlillere karşın kesin sebebin ne olduğu anlaşılamadı. Doktorlarla yaptığım görüşmeler sonucu ayrıca sağlığım hem de ekip için en doğrusunun, başantrenörlükten çekilmem olduğuna karar verdim.” ifadelerine yer verdi.

Son 3 NBA finalinde de tepe bildiren Cavaliers’ın, 2016’da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamasında büyük payı olan Lue, Cavaliers’ın büyük hissedarı Dan Gilbert, genel menajer Koby Altman ve sıhhat ekibine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Tarih: 19.03.2018 19:07

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Kaynak: www.ajansspor.com

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