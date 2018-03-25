Trabzonspor’un efsaneleri turnuvada karşı karşıya geldi!

Trabzonspor Kulübü’nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvasında bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü’nün efsane isimlerinin forma giyindiği “Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Her Yerde Turnuvası” adı altında düzenlenen futbol turnuvası 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

Turnuvanın ilk maçı olan Çubuklu ve Parçalı takımın başlangıç vuruşunu Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gerçekleştirdi.

Turnuvanın birincil maçında gerçekleşen mücadelede Ahmet, Şehmuz, Macit, Başarı, Hasan Özer, Erhan Çağlıyan, Ufuk, Yattara, Haluk’tan oluşan Çubuklu takım, Nihat Tümkaya, Musa Büyük, Güngör Öztürk, Orhan Cıkrıkcı, Czyio, Mehmet Yıldırım, Ali Neşeli Kandil, Cemil Canalioğlu’nun yer aldığı parçalı takımı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise futbolcular: Kenan, Muhammed, Bahattin, Selim Özer, Hasan Üçüncü, Mehmet Varlıklı, Osman, Okan’dan oluşan Beyaz ekip ile Bülent, Lemi, Tolga, Semavi, Mehmet Yener, Hamdi Zıvalıoğlu, Akın Sağlam, Murat Bölükbaşı, Mehmet Kahraman yer aldığı Bordo takım karşısında karşıya geldi. Rastlama Beyaz takımın 8-3 galibiyeti ile son buldu ve Beyaz ekip finale yükselen ikinci ekip oldu. Çubuklu ve Beyaz ekip finale yükselirken, dörtlü salon turnuvası bugün oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

Tarih: 20.03.2018 12:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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