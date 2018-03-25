Trabzonspor’un Arjantinli yıldızı Sosa’dan Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de son oynadığı iki maçı kazanarak moral bulan Trabzonspor, çıkışını Galatasaray ile oynayacağı maçta da sürdürmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavili ekibin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Galatasaray mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“ için elimizden geleni yapacağız”

Trabzonspor’un yıldızı Jose Sosa, 4-1’lik galibiyetle Galatasaray maçı öncesi büyük moral bulduklarını söyledi. Arjantinli oyuncu, “Ulusal aradan sonradan Galatasaray maçımız var. Bu süreçte mükemmel hazırlanacağız ve galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. İki takım için de güç bir maç olacak” diye konuştu. (Htspor)

Tarih: 20.03.2018 14:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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