Trabzonspor’da sakat futbolcularda son durum!

Spor Toto Süper Lig’de son oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçını 4-1 kazanan Trabzonspor, gözünü Galatasaray maçına çevirdi. Bordo-mavililer, milli arada sakatlığı bulunan bir takım oyuncularına kavuşacak.

Milli ara ilaç olacak

Trabzonspor’da bir süredir sakatlığı sebebiyle ülkesinde tedavisini tamamlayarak Trabzon’a dönen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ve Kamil Ahmet’in ulusal aradan sonra hazır ayla gelerek takımda yer alabileceği belirtildi.

Sakatların son durumu

Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak’ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın arkasında MR’ı çekilen Novak’ın sol diz arkadaki adalesinde esneme olduğu, ulusal arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray maçında forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.

Bordo-mavililerde kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Mustafa Akbaş ve Matus Bero’nun tedavilerinin devam ettiği açıklama edildi.

Oyunculara 4 gün izin

Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular 4 gün izin yapacak.

Bordo-mavililerin 23 Mart Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelerek ligin 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı aktarıldı.

Tarih: 20.03.2018 11:33

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Kaynak: www.ajansspor.com

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