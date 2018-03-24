Trabzonspor’da deprem! Ayrılmak istiyorlar…

Trabzonspor, son iki maçını galibiyetle kapatıp bir ivme yakalasa da işin perde arkasından transferle ilgili çok farklı gelişmeler var.

Doğaüstü Genel Kurul’a yalnızca 9 gün kalmasına rağmen ortaya demin bir başkan adayı çıkmadı. Muharrem Usta’nın her tarafta göreve talip olup olmayacağı belirsizliğini korurken yalnızca primlerle idare eden oyuncular, şimdiden kulüp bakmaya başladı.

Amk Spor’un haberine göre; Bordo-Mavililerde Başta Burak Yılmaz, Jose Sosa’nın ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

öte taraftan takımın genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın da bilhassa Avrupa takımlarından gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

Tarih: 20.03.2018 10:11

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Kaynak: www.ajansspor.com

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