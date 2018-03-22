Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’ya ‘Devam et’ çağrısı

Seri alınan istikrarsız sonuçlar, kulübün fiziki sıkıntısı ve FIFA’dan gelen aktarma yasağı sonrasında Başkan Muharrem Sanatkâr sürpriz bir şekilde nisan ayı için mucizevi kongre kararı almıştı. Bu karar Bordo-Mavili camiayı sarsarken, hem taraftarlar keza de oyuncular tekrar tekrar alınan iki başarı ardından tekrardan havaya girdi. Trabzonsporlu yöneticiler ise Artist’yı bu kararından vazgeçirmek için harekete geçti.

‘Senden gibisi olmaz’

Malatya galibiyeti ardından Ressam’ya ciddi bir zorlama yapan yöneticilerin, ‘Senden sonra takımın başına geçecek biri, hemen senden daha iyi işler yapamaz. Kulübün idareli yapısını en iyi sen biliyorsun. Trabzonspor’a başat olduğun için bu krizi ama sen yönetebilirsin. bu nedenle aralıka kadar takımın başında sen kal” dediği öğrenildi. Bu baskılardan nedeniyle kafası karışan Trabzonspor’un patronunun, nasıl bir karar vereceği ilgiyle bekleniyor. (Fanatik)

Tarih: 20.03.2018 08:40

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Kaynak: www.ajansspor.com

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