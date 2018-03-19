Tolgay Arslan: ‘Gol pozisyonunda Elia…’

Tolgay Arslan, Beşiktaş’ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçının arkasında beIN Sports’a konuştu.

Tolgay Arslan’ın açıklaması şu şekilde:

“Gol pozisyonunda Elia ayağıma basmıştı. Maç sonunda Elia da faul yaptığını söyledi. Terslik o pozisyonun olması. Ayağıma bastı dengemi bozdu. Özellikle ilk güya kötü oynadık. Çok pozisyonları vardı, hazır değildik. Ekip olarak iyi oynamadık. Rakiplerimize bakmamız gerekiyor. Şampiyon elde etmek istiyoruz, bu maç bizim için fazla önemliydi. Son haftalarda herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bunu başarırsak beraber başarırız. Umarım önümüzdeki maçların hepsini kazanırız.”

Tarih: 18.03.2018 21:25

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Kaynak: www.ajansspor.com

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