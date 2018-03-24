Tolga Ciğerci o pozisyonu anlattı: ‘Sağıma alabilsem Volkan’ın şansı yoktu’

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki son dakika pozisyonunun kahramanı Tolga Ciğerci, o hatıra anlattı.

Galatasaraylı futbolcu, “Gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor” diye sitem ederken, “O anda çevre kontrolü gerçekleştirmek, içten ismi bulmak kolay yok. Orada topu sağıma alabilsem Volkan’ın şansı olmazdı” ifadesini kullandı.

17 Mart 2018’de Kadıköy’de oynanan ve golsüz sonuçlanan derbi hafızalara Tolga Ciğerci’nin 90+4’te kaçırdığı pozisyonla kazındı. O anda antrenör Hasan Şaş saha kenarında kendini yerden yere vururken, çoğu Cim-Bomlu da televizyon başında sinirini çevresinden çıkarmıştı.

İşte o pozisyonun kahramanı Tolga Ciğerci, yakın çevresine, ayrıca pozisyonu anlattı, hem de sitemde bulundu. Topun sol ayağına geldiğinin altını çizen sarı-kırmızılı oyuncu, “90+4’te oraya gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor fakat bu, ne kadar çok istediğimizin göstergesiydi. O anda çevre kontrolü yerine getirmek, dürüst ismi bulmak basit değil. Kaleye yakın bir noktadasınız ve önünüzde 3 tane Fenerbahçeli futbolcu var. Buna rağmen sol ayağımla, topu içten yere göndermeye çalıştım ama iyi vuramadım. Orada sağıma alabilsem Volkan’ın şansı olmazdı” ifadesini kullandı.

Geriye Doğru gitti

Igor Tudor sonrası takımda bulunan birçok futbolcunun pozitif gelişme gösterdiği yazılıp çizilirken, yalnızca bir futbolcu geriye gitti. O da Tolga Ciğerci… Tudor döneminde sezona sol içte başlayan ve attığı 6 golle Avrupa’nın en golcü orta sahalarının başında gelen 25 yaşındaki futbolcu, bu formuyla Galatasaray’ın ciddi para beklediği isimler aralarında yer alıyordu.

Ne var ki birincil 11’in vazgeçilmezlerinden olan Tolga, formunun zirvesinde iken önce bir sakatlık yaşadı daha sonra ise formayı kaptırdı. Terim’le beraber formasyon değişirken Tolga artık kulübeye mahkum oldu. Ligin birincil yarısının kurtarıcısı, Terim döneminde ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

1: Fatih Terim’in gelişiyle unutulan Tolga Ciğerci, bir ay sonradan ligde Galatasaray maçıyla sahaya çıktı. Ulusal futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı lig, kupa ve Avrupa’da 21 kez terletirken, 6 gol atmayı başardı. (Uyruk)

Tarih: 20.03.2018 08:40

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







