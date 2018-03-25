Su korkusundan, Avrupa ve dünyada madalyalara!

Sudan korkmasına karşın babasının desteğiyle yüzmeye başlayan down sendromlu ulusal yüzücü Gökhan Kota başarılı bir dönem geçiriyor. Kota, Avrupa ve dünyada madalyalara ulaşmayı başardı.

9 yaşından bu yana yüzüyor

İstanbul’da 1990 yılında dünyaya gelen 28 yaşındaki ulusal sporcu Gökhan, 9 yaşından bu yandan yüzme branşıyla ilgilendiğini anlattı. Gökhan, daha önce bir fazla sporla uğraştığını fakat kendisini hür hissettiği için yüzmede karar kıldığını dile getirdi.

Tarihe büyük bir merakı bulunan down sendromlu ulusal yüzücü, yarışmalarda kürsüyü gördüğünde mutlu olduğunu, Türk bayrağının dalgalanmasının kendisine gurur verdiğini söyledi.

Nasıl başladığını anlattı

Haftanın 4 günü çalışmalarını Ankara’da sürdüren ulusal sporcu, antrenörlerinin sayesinde bugünlere geldiğini belirterek, “Sudan korkmama rağmen yüzmeye başladım. Bu sporda kendimi özgür hissediyorum. ilk olarak ayaklarımla yüzmeye başladım.” ifadelerini kullandı.

Yüzmeden önce bir kaç spor branşıyla ilgilendiğini dile getiren Gökhan, “ilk olarak basketbol oynadım. Daha Sonra masa tenisi ve peşinde da yüzmeye başladım. Ankara’ya gelince antrenör aramaya başladık. ilk olarak Abdullah Tuncay ile tanıştık. Sonrasında Ercüment Kantar ile çalışmaya başladım. Bütün hocalarıma sonsuz saygım var.” diye konuştu.

Ailenin desteğiyle Avrupa ve dünyada başarı geldi

Gökhan Kotan, haftada 4 gün ortalama 2 saat çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katıldığım yarışmalarda Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü oldum. Kürsüye göğsümü gere gere çıktım. Türk bayrağını dalgalandırdım. Cümbür Cemaat bana takviye verdi, böylece çok mutluyum. Bayrağımın dalgalanması beni mutlu ediyor. Yarışmalarda ilk önce Cumhurbaşkanımız elde etmek üzere bütün milletimi arkamda hissediyorum.

Kitap okumayı sevdiğine dikkati çeken Gökhan, “Fazla kitap okuyorum. Tarihe merakım var. Bugüne kadar basmakalıp bir kitap okudum. Dünya tarihi, peygamberler tarihi ve son olarak da Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı isimli kitabı okuyorum. Ayda bir kitap okuyorum.” biçiminde konuştu.

Gökhan, babasının kendisi hakkında kitap yazdığının hatırlatılması üzerine “Babamın yazdığı ‘Hayatın +1’i’ isimli kitabı okuyamadım. Okuduktan daha sonra babama tenkit yapmam, sadece sarılıp öperim.” değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın en mutlu babası Cevdet Kotan

Gökhan’ın babası Cevdet Kotan ise doğum ardından oğluyla ilgili gerçekleri öğrenmesinin peşinde yaptıklarıyla çocuğunu hayata bağladığını anlattı.

Oğlunun ne kendisini, ne de annesini üzmediğini dile getiren baba, “Zorlama ve meşakkatli bir dönemden geçtik. şimdi dünyanın en mutlu babasıyım. Çünkü yaşamaz denilen Gökhan Avrupa Şampiyonası’na katılan milli bir kibir. Yüzmeye ben yönlendirdim. Gelişmesi için sporla tanıştırdık. Alacağımızı aldık sanırım.” değerlendirmesini yaptı.

Çocukları Gökhan’ın mutluluğunu kendileriyle paylaştığını, üzüntüsünü ise içine attığını belirten Kotan, şöyle konuştu:

“Hantal bir yapıya sahip, obezite ve işe afacan bir Gökhan vardı. Acilen spor yapan, bir devlet kurumunda çalışan, bol bol kitap okuyan ve saz çalan bir Gökhan var. Gökhan ile ilgili ‘Hayatın +1’i’ isimli bir kitap yazdım. 47 kromozon bizden bir fazla. Baba olarak ben anlayamadım, toplumun anlaması çok kuvvet. Kitapta günlük yaşamdaki birebir olayları, hiç olmayan, hiç umulmayan bir durumdan ulusal sporcunun kürsüye çıkışını dile getirdim. Diğer ailelere örnek olur diyerek yazdım. Kitabı satmıyorum. Somut bir menfaatim yok. Kendi imkanlarımla bastırdım ve herhangi bir temennim yok. Ücra köşelerde kalmış ailelere ulaşmaya çalışıp onlara göndermeye çalışıyorum.”

“3 tane kitap gönderdim”

Yazdığı kitaptan daha sonra hoş tepkiler aldığını anlatan baba Kotan, “Adana ve Şırnak’tan arayanlar oldu. Şırnak’tan birisi aradı. ‘Siz bu işi nasıl yaptınız? Benim çocuğum şu anda 3 yaşında. Bize bu çocuklar yaşamaz dediler. Benim üçüncü çocuğum.’ dedi. Ben de dedim ama ‘Benim ilk ve tek. Siz şanslısınız, çünkü abi ve ablası var. Destek olursanız ileride bunun mükafatını alırsınız’. Beni mükemmel bir şekilde anladılar ve 3 tane de kitap gönderdim.” ifadelerini kullandı.

“Beni rahatlatan bir çocuk”

Gökhan’ın antrenörü Osman Zerman da milli yüzücünün fazla özel bir sporcu olduğunu dile getirerek, “Çok disiplinli. Her şeye uyan, antrenmanları düzenli yapan bir sporcu. Her şeyi programlı. Kulvarı zeka sabittir. Fazla başarılıdır ve çok hırslıdır. Beni üzmeyen tersine rahatlatan bir çocuk.” diye konuştu.

Tarih: 20.03.2018 11:44

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







