Sezonun ilk yarışı Dovizioso’nun

2018 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın birincil yarışı Katar Grand Prix’sini, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

MotoGP Katar Grand Prix özeti

Motosiklet yarışlarının en kayda değer organizasyonu MotoGP’de sezonun başlangıç ayağı, Katar’ın 5,4 kilometrelik Milletlerarası Losail Pisti’nde 22 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa “pole” pozisyonundan başlayan Monster Yamaha Tech 3’ten Johann Zarco, ilk turda Repsol Honda’dan Marc Marquez’e kaptırdığı liderliği, geri aldı ve 17. turun sonuna kadar korudu.

5. cepten kalkan, startta da 7’nciliğe değin gerileyen Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, 18. turda yaptığı atakla liderliğe yerleşti.

Kalan bölümde rakiplerine geçiş fırsatı tanımayan Dovizioso, 42 dakika 34.654 saniyelik derecesiyle kariyerinin 9. MotoGP zaferine ulaştı.

Geçen sezon üstünlük için çekiştiği Dovizioso’dan sadece 0.027 saniye sonradan finişe gelen Marquez, 2’nci, liderin 0.797 saniye arkasındaki Movistar Yamaha’dan Valentino Rossi ise 3. oldu.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix’si, 8 Nisan’da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 25 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 20

3. Valentino Rossi (İtalya): 16

4. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 13

5. Danilo Petrucci (İtalya): 11

Tarih: 18.03.2018 20:53

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Kaynak: www.ajansspor.com

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