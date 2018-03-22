Şenol Güneş sert çıktı: Kendinize gelin beyler!

Beşiktaş’ın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir’e 1-0’lık skorla kaybettikleri maçın arkasında az daha yıkıldı. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleden puansız ayrılmaları sebebiyle gözü yaşlı olan Güneş, 90 dakikanın gerisinde soyunda odasında oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. Karşılaşmanın ilk yarısının 1-0’lık sonuçla tamamlanması sonrasında, “Sahaya çıkın ve yalnızca kendi oyununuzu oynayın” uyarısını yapan Güneş, ikinci yarıda öğrencilerinin etkisiz kalması sonrasında çıldırdı. Şenol Güneş, “Bu mağlubiyeti yargı ettik. Çünkü sahada kimseyi göremedim! Artık ne kredimiz ne de bahanemiz kaldı. Bu kaçıncı fırsat tepme!” sözlerini sarf etti.

‘Herkes mesuliyet alacak!’

Güneş’in bu ifadeleri sonrasında Fatih Terim Stadı’ndaki misafir ekip soyunma odasında soğuk rüzgarlar eserken kurt hoca, kalan haftaları kayıpsız geçmekten diğer çarelerinin bulunmadığını oyuncularına doğruca iletti. 65 yaşındaki teknik adam, “Milli ara ve izin dönüşü bambaşka bir takım bekliyorum. Cümbür Cemaat yükümlülük alacak. Kafanızı boşaltın, o kadar gelin” diyerek eleştirilerini tamamladı. (Fanatik)

Tarih: 20.03.2018 08:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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