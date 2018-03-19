Selçuklu Belediyesi, Süper Lig hayali kuruyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde çaba eden Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Serkan Erdoğan, Süper Lig hayalini kurmaya başladıklarını söyledi.

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 28.haftasında sahasında misafir ettiği Antalyaspor’u 73-67 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Süper Lig yolunda play-off oynamayı garantileyen mavi-beyazlılar, ligde son haftalarda başarılı bir performans sergiliyor. Bahçeşehir Koleji’nin ardındaki Antalyaspor’u mağlup ederek iki önemli galibiyete imza atan ve ligde 2. sıraya yükselen ve toplamda da 21. galibiyete ulaşan Selçuklu Belediyesi, 29. hafta maçında ligin kuvvetli takımlarından Bursaspor’un konuğu olacak.

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Serkan Erdoğan, sezon başında ligden düşmemek için kurulan bir takımken hemen Süper Lig hayali kurmaya başladıklarını söyledi. Erdoğan, “Sezon ortasında amaç yükselttik, play-off dedik. Şu Anda ise konumumuz itibariyle acaba çıkabilir miyiz diye Süper Lig hayali kurmaya başladık. Doğrusu bu rüyadan da uyanmak istemiyoruz. Lakin basketbolda işler bir anda tersine de dönebilir. Biz şu anki durumumuzun keyfini çıkaracağız” dedi.

Tarih: 19.03.2018 11:27

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Kaynak: www.ajansspor.com

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