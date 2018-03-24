Şampiyonluk yarışından küme düşme korkusuna! Badou Ndiaye…

Devre arasında Galatasaray’dan ayrılıp Stoke City’nin yolunu tutan Ndiaye aradığını bulamadı.
7 haftadır şampiyon gelemeyen Stoke City, Premier Lig’in dibine demir attı. Maç fazlasına rağmen düşme hattının üstündeki takımla arasında 3 puan fark oluşan Stoke’un sıradaki rakibi Arsenal.
Ndiaye, Galatasaray’la şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda bir alt lig olan Championship’e düşmenin üzüntüsünü yaşama ihtimaliyle önemli şekilde karşısında karşıya… (Sabahtan)
Tarih: 20.03.2018 08:59
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Kaynak: www.ajansspor.com
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