Şampiyon hokeyciler ödüllendirildi

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1’de kazanan olan ama ülke olarak alınan cinayet sebebiyle bir üstteki lige çıkamayan Bolu Belediyespor Hokey Kulübü oyuncuları ödüllendirildi.

Bolu Belediyespor, 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Slovenya’nın Murska Sobota kentinde oynanan Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1’de kazanan oldu. Bir önceki şampiyonaya katılacağını vaat eden Türk takımlarından Keçiören Bağlumspor’un turnuvada yer almaması sebebiyle, Avrup Hokey Federasyonu Türkiye’ye cinayet verdi. Alınan suç oluşturan sebebiyle Bolu Belediyespor Hokey Kulübü bir üst lig olan trophy kategorisine büyüme şansını kaybetti.

Başkan Yılmaz, altın ve çiçek verdi

Şampiyon olan takımın oyuncuları için Bolu Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Alaaddin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın katılımıyla ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Başkan Yılmaz, oyunculara çiçek ve altın hediye etti.

Törende konuşan Başkan Yılmaz, Bolu’nun özel coğrafyası nedeniyle turizm, spor, sağlık kenti ve sporun her branşının kampmerkezi olacağını belirterek, “Bu hedefe uygun olarak tüm çalışmalarımızı yürütmeye çaba ediyoruz. Ve sporun her branşı ile ilgili de yakın ilişki kurmaya çalışıyoruz. Şuna da inanıyoruz fakat, Bolu’da bugüne dek sporun hangi branşıyla özel ilgi duyulup çalışılsa ve o sporla ilgilenen gençler de bulunsa başarılı olunmuştur. Ben, şu lahza namağlup Avrupa Şampiyonu olan takımımızın sıkıntılarını biliyordum ve o konuda da biz her türlü yanınızdayız derken, Bolu’nun spor kenti olmasının amacına yönelikti. derhal sporun her branşının kamp merkezi olmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coğrafyamız bunu emrediyor” dedi.

Işık Halkası Eser: “Ülkemizi temsilcilik etmekten gurur duyuyoruz”

Başkan Yılmaz’ın arkasında konuşan ekip kaptanı Hale Eser, işlem içerisinde hem ulusal takımlarda ayrıca de kulüp adına 4 kere Avrupa şampiyonluğu elde ettiklerini belirterek, “Takımım ve ben hem ülkemizi hem de Bolu Belediyespor Kulübünü Avrupa’da ve dünyada temsilcilik etmekten gurur duyuyoruz. Temennimiz hokeyin ve öteki spor branşlarının Avrupa’da ya da dünyada daha iyi yerlerde olması. Çünkü insanlar ve halk olarak daha iyi yerlerde olmayı hakediyoruz. Umarım, sizlerin destekleri ve bizim inancımızla bundan sonraki süreçte daha büyük başarıları elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Hokey Federasyonu’nun verdiği bir üstteki lige çıkamama cezası nedeniyle elde ettikleri başarıyı taçlandıramadıklarını kaydeden Eser şunları söyledi: “Normalde Süper Lig’de kazanan olan takımlar bir sonraki sene Avrupa Hokey Federasyonu’nun hazırlamış olduğu Kulüpler Şampiyonası’nda ayrıca ülkeyi hem de kulübü temsilcilik etme hakkı kazanıyor. Lakin geçen yıl gitmesi gereken kulübün dağılmasından nedeniyle gidememesi, ardındaki gelen kulübün de bedensel olarak gidecek durumu yakalayamamasından nedeniyle gidemedi. Bundan kaynaklı Avrupa Hokey Federasyonu canice verdi. Keza bulunduğumuz yerden en daha aşağı lige düşürüldük hem de olduğumuz yerde kazanan olsak bile 1 sene bir üst lige çıkamama cezası verdi. O yüzden elde ettiğimiz başarıyı bir üstteki lige çıkarak taçlandıramıyoruz. Ama bu sene tekrar Süper Lig’de kazanan olan takım olduk. İnşallah gelecek yıl tekrar aynı klasmanda şampiyon olup bu sefer hakettiğimiz yere, bir üstteki lige çıkmaya adalet kazanırız.”

