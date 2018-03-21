Ronaldo geri adım attı! 25 milyon 693 bin 315 euroluk anlaşma…

İspanya’da vergi kaçırdığı iddiası sebebiyle hapis cezası ile aleyhinde karşıya kalan Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun anlaşma yoluna gittiği öğrenildi.

Avukatının uzlaşma teklifini kabul eden Cristiano Ronaldo, anlamsız çeke imza attı. Çeke, 25 milyon 693 bin 315 euro yazılacağı bahis edildi.

İspanya Hazinesi’nin 14 milyon 768 bin 897 euro aidat kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verdiği Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, uzlaşma yoluna gitmeye karar verdi. Önceleri aidat kaçırdığı iddialarını reddeden ve hakkını mahkemede savunma kararı bölge Cristiano Ronaldo, kulislerden hapis cezası alacağı yönündeki haberlerin artması üzerine geri adım attı.

Avukatının da anlaşma yoluna gidilmesini önerdiği Cristiano Ronaldo, bu teklifi kabul etti. Abes çeke imza atarak avukatına teslim eden Cristiano Ronaldo, hapis cezasından kurtulmayı planlıyor. İspanyol El Mundo gazetesi, Cristiano Ronaldo’nun hapis cezası korkusu nedeniyle İspanya Aidat Dairesi ile uzlaşma yolu aradığı ve davayı kapatmak için bir öneri sunduğunu yazdı. Ronaldo’nun İspanya Ücret Dairesi’ne sunduğu ilk teklifin kabul edilmediği, Portekizli yıldızın bunun üzerine yeni bir öneri sunduğu öğrenildi. Ronaldo’nun avukatı, İspanya Hazinesi’nin davadan çekildiğini ve hapis cezası talebini geri çektiğini’ ifade etmesi halinde aidat cezasının tamamını yani 25 milyon 693 bin 315 euro’yu ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Boş bir çek imzalayıp avukatına teslim eden Ronaldo’nun teklifi, İspanya Hazinesi kabul ederse İspanya Ücret Dairesi’ne gönderilecek. Çeke yazılacak tutarın ise yıldız futbolcunun ücret cezası olarak belirlenen 25 milyon 693 bin 315 euro yazılacak.

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Tarih: 19.03.2018 18:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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