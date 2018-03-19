Robinho’dan flaş transfer sözleri: ‘Beşiktaş ve Fenerbahçe…’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Robinho, ailesiyle Türkiye’de çok mutlu olduklarını söyledi.

Robinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor’a gelmeden önce Türkiye hakkında tatmin edici bilgiye sahip olduğunu anlattı.

Türkiye hakkındaki bilgileri bu ülkede oynayan Brezilyalı oyunculardan edindiğini aktaran Robinho, görüştüğü tüm arkadaşlarının olumlu görüşlerinin ardından Sivas’a geldiğini açıklama etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin teklifleri

Robinho, geçmişte Türkiye’den arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da bulunduğu çoğu kulüpten aktarma teklifi aldığını doğrulayarak, ”Farklı zamanlarda geldi bu teklifler çünkü o zamanlarda İtalya ve İspanya’da oynuyordum. Benim için Türkiye’ye gelmek çok zorlama bir durumdu. Bilhassa ailem açısından zordu.” dedi.

Özellikle Fenerbahçe’nin kendisine yönelik teklifte bulunduğunda en yakın arkadaşı olan Alex de Souza ile iletişimde olduğunu dile getiren Robinho, ”Fenerbahçe’den böyle bir ilgi oldu fakat tamamen hatırlamıyorum zamanını. O zamanlarda İspanya ve İtalya arasındaydım. Alex benim can kardeşim, dostum o yüzden onunla aralıksız iletişimdeydim. Böyle bir şeyler oldu, konuşuluyordu, bana birkaç soru sordular.” diye konuştu.

”Hep futbolda kalacağım”

Robinho, Türk futbolunu fazla sevdiğini bu ligde oynamaktan büyük keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Spor Toto Süper Lig, şiddet ve mücadeleci bir lig. Golleri fazla olan bir lig. O yüzden fiilen çok seviyorum Türkiye ligini.”

Referanslar Alex de Souza ve Roberto Carlos’tan

Brezilyalı yıldız oyuncu, Sivas’ta mutlu olduğunu ve geleceğiyle ilgili ayrı bir plan yapamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

”Şimdi sahiden çok mutluyum Sivas’ta. Mental olarak Sivasspor’dayım. Artık gelecek ne gösterir bilemem fakat şunu biliyorum ama defalarca futbolda kalacağım. Ailemi de Sivas’a getirdim. Ilk geldiğimde biraz zorlandım fakat hemen ben ve ailem gerçekten çok mutluyuz Sivas’ta. Türkiye’ye gelmeden önce Alex ile epey konuşmuştum hem Roberto Carlos ile de konuşmuştum. Türkiye hakkında olumlu bilgiler verip, iyi bir ülke olduğunu söylediler. Taraftarlar futbolu fazla seviyor. Büyük bir taraftar kitlesi var. Burada oynamak çok güzel bir his. İyi ama Türkiye’ye gelmişim.”

Şu an performansının az önce yüzde 100 seviyelerde olmadığını da anlatan Robinho, ”Çünkü ben sezonun ortasında geldim. Sezonun başında takımla bir kamp dönemi yaşamadım. Özellikle üstüme daha katarak gideceğim ama şu lahza yüzde 100 değilim. Burada bana ve aileme gösterilen alaka bizi fazla mutlu ediyor. Bunun devam etmesini diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarih: 19.03.2018 11:25

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Kaynak: www.ajansspor.com

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