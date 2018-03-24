Özkan Baltacı’nın hedefi 2020!

Milli çekiççi Özkan Baltacı, hedefleri hakkında talimat yaptı. Özbaltacı, sezona fazla hazır ve iyi bir açılış yaptığını belirterek, “Asıl gaye natürel fakat olimpiyatlar. 2020 Tokyo’da yer elde etmek ve madalya istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi oyunlarda temsil edeceğiz”

Olimpiyatlara yaklaşık iki sene kalmasına karşın hazırlanmış durumda olduğunu anlatan Özkan, “Çoktan orada uğraş edecek seviyedeyiz. İnşallah oyunlarda ülkemizi temsilcilik edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları’na 32 ülke misafir etme edilirken, 33. sırada yer aldıkları için bu kategoride oyunlara katılamadıklarını hatırlatan Özkan, “Üzerimde bunun hüznü vardı. Federasyonumuza bu konuda teşekkür ediyorum. Bizleri bahşetme amaçlı Rio’ya göndermişlerdi. Tribünden de olsa o atmosferi yaşadık. Bakanlığımızın, federasyonumuzun ve kendi emeğimin boşuna gitmemesi için için 2020 Tokyo’ya katılma adına elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağım. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almak ve madalya kazanmak istiyorum.” diye konuştu.

“İyi bir Atmalar Kupası geçirdim”

Portekiz’in Leiria kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası’nda bronz madalya kazanan Özkan, sezona kürsüyle başladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Özkan, Avrupa Atmalar Kupası’nda bu sene başta büyükler kategorisinde yarıştığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Olimpiyat hedefine dışarı giden yolda bu kupa hedeflerimizden bir tanesiydi. Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde hazırlık ve yaza antre açısından büyük ve güç bir müsabaka oldu. az daha her ülke olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularla katıldı. Yarışma esnasında hava şartları fazla olumsuzdu, tüm zorlukları yaşadık. yine de iyi bir Atmalar Kupası geçirdim.”

Daha iyi dereceler elde edeceğine olan inancını dile getiren milli atlet, “Tahmin ediyorum ancak ilk önce büyükler kategorisinde yarıştığım Avrupa Atmalar Kupası’nda rakiplerim madalya almama şaşırmıştır. Daha iyi dereceler elde edeceğimi düşünüyorum çünkü kendime inanıyorum. Rakiplerimi daha fazla şaşırtacağım.” değerlendirmesinde bulundu.

Yazılmış olmayan kural: 24 yaş, 10 yıllık sporculuk

Ulusal sporcu Özkan Baltacı, atletizmde yazılı olmayan “24 yaş, 10 yıllık sporcu” kuralının bulunduğunu belirterek, bunu doğruladığını aktardı.

Avrupa Atmalar Kupası’nda kazandığı madalyayla bu kurala kendisinin de uyduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

“Bizde derece atma 24 yaş ve 10 yıllık sporcu olduğunuz dilimde başlar. Bundan Böyle 24 yaşındayım ve 10 yıllık sporcuyum. Bu yazılı olmayan kuralı ben de doğruladım ve madalya alarak bunu taçlandırdım. Yeni yıla dünyada ilk 3’ün içinde başladım. Artık büyükler kategorisindeyim ve fazla daha tecrübeliyim. Önümüzde Almanya’da yapılacak 2018 Avrupa Şampiyonası var. Orada da madalya almayı hedefliyorum.”

Tarih: 20.03.2018 11:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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