Obradovic ve Melih Mahmutoğlu’ndan taraftarlara mesaj!

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 27. maçında Maccabi FOX takımını misafir edecek. Bu akşam saat 20:45’te Ülker Spor ve Faaliyet Salonu’nda oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

Obradovic’ten sarı-lacivertli taraftarlara çağrı

Kulübün devlete ait internet sitesine konuşan Obradovic, “Maccabi ile karşılaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte, on günden eksik sürede beş maç oynamış olacağız. Manâlı olan şey hazır almak için gerekli enerjiyi karşılamak olacak. Maccabi çok spesifik bir basketbol oynuyor. Savunmada agresifler, hücumda da sahayı koşmayı ve süratli oynamayı seviyorlar. bununla birlikte fazla artı üç sayılık atış kullanıyorlar ve takım olarak hamle ribaundlarına giriyorlar. Buna hazırlanmış olmalı ve iyi bir maç oynamalıyız. Taraftarlarımızın bir defa daha şahane bir atmosfer yaratmalarını bekliyoruz” dedi.

“Galibiyetle bu bölümü son vermek istiyoruz”

öte yandan ekip kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, “CSKA mağlubiyetinden sonra çok önemli bir mücadeleye çıkıyoruz. Maccabi, yüksek tempo basketbolunu oynuyor. Fazla yetenekli ve skor potansiyelleri yüksek kısaları var. Ilk mücadelede Norris Cole ve Pierre Jackson epeyce etkin olmuştu. Onları ekip savunmamız ile durdurmalı ve ribaundlara da uyarı etmeliyiz. CSKA Moskova maçında inanılmaz bir etraf vardı. Bu mücadelede de taraftarlarımızın benzer desteği göstereceğinden eminim. Sıradan sezonun bitimine çok eksik kaldı ve en fazla sayıda galibiyetle bu bölümü bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarih: 20.03.2018 13:32

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Kaynak: www.ajansspor.com

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