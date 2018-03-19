Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın oyununa şaştı kaldı!

Beşiktaş’ın eski oyuncularından Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların Başakşehir maçındaki performansını sert bir dille eleştirdi.
Siyah-beyazlı takımın 28. dakikada 1-0 geriye düşmesinin arkasında sosyal medyadan paylaşım yapan Kahveci, “Beşiktaş tarihinde bu değin fena maç başlangıcı var mıdır? 28. dk itibarıyla. ifadelerini kullandı.
Tarih: 18.03.2018 19:44
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Kaynak: www.ajansspor.com
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