Nagatomo: “İdmandaki atmosfer Kadıköy’den iyiydi”

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Galatasaray’a tranfer olduktan daha sonra birincil kere bir Fenerbahçe derbisine meydana çıkan Yuto Nagamoto’dan acayip saptama. Kadıköy’de oynanan derbinin maksimum uyarı çeken isimlerinden birisi de Nagatomo oldu. Ortamı hiç yadırgamayan Japon oyuncu kendisine sorulan, “Atmosfer nasıldı?” sorusuna, “İnter’den geliyorum. Fazla Milano derbisi oynadım. Keza bizim Türk Telekom Stadı’ndaki idmanımızdaki atmosfer bence bu gecekinden fazla daha renkliydi” şeklinde cevap verdi.(Fotomaç)

Tarih: 20.03.2018 05:49
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Kaynak: www.ajansspor.com
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