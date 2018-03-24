Mustafa Cengiz’den ilginç Aziz Yıldırım sözleri!

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Fenerbahçe-G.Saray derbisi sonrası ilginç bir diyalog sosyal medyaya yansıdı.

Derbiyi Kadıköy’de izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stattan çıkarken bir anda Aziz Şimşek aleyhine istifa çağrısı yapan Fenerbahçeli taraftarların aralarında kaldı. Bu sırada Cengiz’in yanındakilere söylediği “Adamın 20 yılda yapmadığı kalmadı. Hâlâ istifa diyorlar” sözleri dikkat çekti. (Fotomaç)

Tarih: 20.03.2018 09:19
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Kaynak: www.ajansspor.com
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