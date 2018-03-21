Muratbey Uşak’ta ayrılık yaşandı! Açıklama geldi…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak’ta başantrenör Aziz Bekir’in sözleşmesi feshedildi.

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Ali Rıza Çümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Aziz Bekir’in sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Bekir’e kulübe yaptığı katkıdan dolayı teşekkür eden Çümen, “Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yolumuza tezgâhtar antrenör Mustafa Mavili ile devam edeceğiz. Aziz Bekir hocamıza teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ligde son 5 maçını kaybeden Muratbey Uşak, puan cetvelinin son sırasında yer alıyor

Tarih: 19.03.2018 22:57

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Kaynak: www.ajansspor.com

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