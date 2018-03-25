Murat Dağı’nda kayaklı yamaç paraşütü yaptılar

Kütahya’nın Gediz ilçesi sınırlarında bulunan, keza kayak hem de termal turizmin bir arada olduğu 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı, kayaklı yamaç paraşütünde de gösterişli.

Zirveye yakın yükseklikte kayak pisti, 1500 metre rakımda ise 43 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip dağda, hava sporları yamaç paraşütü ulusal ekip sporcularından Murat Tüzer ve beraberindeki 3 arkadaşı göre yapılan uçuş denemelerinden başarılı sonuçlar elde edildi.

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Dağı’nın termal ve kayak turizminin yanında yamaç paraşütü uçuşlarının yapılabileceği bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Saraoğlu, denemeler için profesyonel destek aldıklarını vurgulayarak, “Murat Dağı, Gediz’e 25 kilometre uzaklıkta ve Kütahya ile Uşak ilinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor. Biz burada vatandaşlarımıza kayak ve termal turizm imkanı sunuyoruz. Bunun yanı sıra yamaç paraşütçülüğünü de yapmak istiyoruz. Yapılan ilk denemelerden olumlu sonuçlar alındı. Başarılı olması halinde bu alanda da incelemeler yürüteceğiz.” diye konuştu.

– “Yamaç paraşütüne elverişli”

Hava sporları ulusal ekip sporcusu ve aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeni Murat Tüzer de bölgenin yamaç paraşütçülüğüne kullanışlı olduğunu ifade etti.

Tüzer, Gediz Belediye Başkanı Saraoğlu’nun daveti üstüne bölgeye geldiklerini belirterek, “öncelikle kar üstünde yamaç paraşütü denemeleri yaptık. Yamaç paraşütü kayakla birlikte çok daha eğlenceli oluyor. Murat Dağı yaz aylarında da karlı kış aylarında da yamaç paraşütüne kullanışlı. Buradan kalkış yaptıktan daha sonra eğer hava şartları da uygun olursa takriben 7-8 saat havada kalabiliriz. Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar’a dek uçabiliriz.” diye konuştu.

Bu sporun yediden yetmişe herkesin yapabileceği bir spor olduğunu, sadece birazcık cesaret gerektirdiğini dile getirerek, “Çok güvenli olmayan bir spor yok. Her sporun bir disiplini var bu sporun da disiplinine uyduktan sonradan bunun riski çok az.” ifadelerini kullandı.

Tüzer, havaların ısınmasıyla birlikte bölgede yamaç paraşütü denemelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tarih: 20.03.2018 14:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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