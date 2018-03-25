Motor sporlarında yeni sezon başlıyor!

Motor sporlarında 2018 sezonu, Muğla’da organize edilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile başlayacak. Organizasyonda sporcular kıyasıya bir rekabete girecek.

Fethiye’de düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya kadar, laf konusu organizasyon, 24-25 Mart tarihlerinde Fethiye ilçesinde düzenlenecek.

Şampiyona, enduro, ATV, motokros, süper enduro, süpermoto, drag, pist ve sujeti kategorilerinde mücadelelere sahne olacak.

Zorlu parkurlar ve yarışlar var

Organizasyonun başlangıç yarışı, Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-road Park’ta 24 Mart Cumartesi günü yapılacak. Sporcular 25 Mart Pazar günü ise kros testte 2,3 kilometre, ekstrem testte 600 metre ve enduro testte 4,3 kilometreden oluşan parkurda ayrıca zamanla hem de doğayla uğraş edecek.

Ara etaplarla birlikte toplam 27 kilometreyi kat edecek sporcular, E1, E2, E3, E Genç, EB sınıflarında 4, EC, E Veteran sınıflarında 3 ve E Kadın sınıfında ise 1 tur atacak.

Şampiyona için 24 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Beşkaza Meydanı’nda sembolik başlangıç verilecek.

Tarih: 20.03.2018 11:59

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Kaynak: www.ajansspor.com

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