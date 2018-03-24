Messi’den veda sinyali

2016’daki Copa America finali sonrasında milli takımı bırakan ama ısrarlar ardından geri dönen Lionel Messi, “Eğer 2018 Dünya Kupası’nda üstünlük yaşamazsak, ulusal takımı bırakacağım” diye konuştu.

Barcelona formasıyla başarıdan başarıya koşan ve az daha kupa koleksiyonu yapan Lionel Messi, milli takımda ise hüsrana uğruyor. Arjantin formasıyla demin kupası bulunmayan 31 yaşındaki yıldız, Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya 1-0 kaybetmiş ve zafere ulaşamamıştı.

2015 ve 2016 Copa America finallerinde de tekrar tekrar Şili’ye penaltılarda kaybederek, şampiyonluk sevinci yaşayamayan deneyimli futbolcu, Arjantin Milli Takımı’nı vazgeçme kararı almıştı. Israrlar ardından bu kararından vazgeçen ve milli takıma geri dönen Messi, 14 Temmuz-15 Haziran tarihleri aralarında Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası yolunda Arjantin’e büyük katkı sağlamıştı.

‘Kazanmayı düş ediyorum’

Futbolseverlerin merakla beklediği turnuva öncesinde La Cornisa’ya konuşan yıldız oyuncu, herhangi bir başarısızlıkta milli takımdaki geleceğini bir defa daha gözden geçireceğini söyledi. Rusya’daki kupayı kazanmayı düş ettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, “Eğer bu sefer de Dünya Kupası’nı kazanamayacak olursak, milli takımı bırakmayı tekrardan düşüneceğim” dedi. (Fanatik)

Tarih: 20.03.2018 08:44

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Kaynak: www.ajansspor.com

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