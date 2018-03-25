Mehmet Demirkol’dan A Milli Takımı’nın yeni formasına tepki!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın forma tanıtımı yapıldı.

Geçtiğimiz dönemde Nike kadar tasarımı yapılan A Ulusal Ekip formasının tanıtımı bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) göre yapıldı. Yankı uyandıran yeni formalar, geniş bir kitle kadar övgü alsa da bir kitle göre da eleştirildi.

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yeni formanın renklerine eleştiride bulundu. A Ulusal Ekip forma renklerinin Kırmızı-Beyaz olmaması üstüne konuşan Demirkol, “Açıklama olabilir Alman Ulusal Takım forması değişiyor mu ? Brezilya Ulusal Takım forması değişiyor mu? Ya Da Arjantin? Benim niye değişiyor. Açıklama katılır ikinci formayı turkuaz yap. Bu fikri başta ortaya atan da benim. Böyle değiştirilir mi ? O forma kırmızı-beyaz forma yok fakat! Kırmızı-siyah bir forma olmuş. Niye benim formam kırmızı-siyah oldu ? Bayrağımız mı değişti ? Türk Ulusal Takımı’nın renkleri neden değiştirilmiş, ne açıklama yapacaklar merak ediyorum” dedi.

Tarih: 20.03.2018 11:54

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Kaynak: www.ajansspor.com

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