Manisaspor’da deprem! Yönetimden 5 isim…

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor’da istifalar başladı. Bu sezon fena bir performans gösteren ve düşme hattında bulunan takımda 18 Şubat’ta göreve gelen Gökay Budak başkanlığındaki yönetim kurulunda 5 yöneticinin noter kanalıyla istifalarını sunduğu kaydedildi.

Buna tarafından Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun, Proje ve Yatırımlar Sorumlusu Mustafa Murat Ünlü, Bilet ve Passolig Sorumlusu Cumhur Köseoğlu, Taraftar Sorumlusu Gökhan İzmirlioğlu, Devlete Ait Kurumlarla İlişkiler ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serkan Özşen istifa etti. İstifaların devamının gelmesi bekleniyor. (manisamanşet)

Tarih: 19.03.2018 18:17

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Kaynak: www.ajansspor.com

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