Maliye Piyango şampiyonluk aşkına!

Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya’nın Bunge takımını konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 18.30’da başlayacak.
İtalya’da yapılan birincil karşılamayı 3-0 kazanan Maliye Piyango, rövanş mücadelesine büyük avantajla çıkacak.
Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda finalde Gazprom-Ugra (Rusya)-Olympiacos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Tarih: 20.03.2018 09:53
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Kaynak: www.ajansspor.com
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