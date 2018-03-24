Maliye Piyango şampiyonluk aşkına!

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Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya’nın Bunge takımını konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 18.30’da başlayacak.

İtalya’da yapılan birincil karşılamayı 3-0 kazanan Maliye Piyango, rövanş mücadelesine büyük avantajla çıkacak.

Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda finalde Gazprom-Ugra (Rusya)-Olympiacos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Tarih: 20.03.2018 09:53
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Kaynak: www.ajansspor.com
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