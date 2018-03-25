Kütahyaspor’da yol ayrımı! Resmen açıklandı!

Kütahyaspor’da yol ayrımı yaşandı. Teknik Dörektör Gürkan Zora’nın görevine son verildiği açıklandı. Zora’nın yerine asistan antrenörler takımı yönetecek.

Fatura Gürkan Zora’ya kesildi

Anadolu Üniversitesi maçı sonrası bir görüşme gerçekleştiren Kütahyaspor yönetimi, mağlubiyetin faturasını Teknik Direktör Gürkan Zora’ya kesti. Ligin bitimine 3 hafta kala Zora ile yollar ayrılırken, Kütahyaspor kalan karşılaşmalarda yardımcı antrenörler Efrahim Alkın ve Remzi Korkmaz liderliğinde sahaya çıkacağı ifade edildi.

Performansı memnun etme etmedi

Kütahyasporda ligin birincil yarısında Çengelköy mağlubiyeti sonrası teknik patron Başarı Çağın istifa etmişti. Çağın’ın istifası sonrası göreve getirilen Gürkan Zora ile mavi şimşekler çıktığı 14 maçta 10 başarı, 3 birliktelik ve 1 mağlubiyet aldı.

BAL ligi 10.Grup’ta Alibeyköyspor ile birlikte üstünlük mücadelesi veren Kütahyaspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde Anadolu Üniversitesispor’a 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bere almıştı.

Tarih: 20.03.2018 13:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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