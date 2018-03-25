Kayserispor’un genç kalecileri Fenerbahçe maçını bekliyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da iki birli kaleci Fenerbahçe ile oynanacak Süper Lig maçında ödev alamayacak. Bu durumda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Vedat Karakuş ile daha alçak yapı takımlarında forma giyen 3 isim forma için namzet.

Eldivenler genç isimlere kaldı

Lige bahşedilen ulusal aranın peşinde Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de kendi sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takım bu maç öncesinde kalede büyük bezginlik yaşıyor. Rumen File Bekçisi Silviu Lung son oynanan Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Muammer Yıldırım ise ameliyat olarak sezonu kapattı. Şart böyle olunca eldiven genç isimlere kaldı.

Görev bekliyorlar

Kariyerlerinde hiç bir SüperLig maçı olmayan 4 genç file bekçisinden biri birincil Süper Lig maçını Fenerbahçe’ye karşı oynayacak. En büyük namzet sezona üçüncü kaleci olarak başlayan 1998 doğumlu Vedat Karakuş. Bu ismin yanı sıra daha aşağı inşa takımlarında forma giyen 2002 doğumlu Doğan Alemdar, 1997 doğumlu Nuh Naci Kırlangıçoğlu ve 1998 doğumlu Sefa Öztürkmen isimleri de forma bekliyor.

Fenerbahçe maçı heyecanını yaşayacaklar

Bu dört kaleciden biri Fenerbahçe maçında kaleyi korurken diğeri ise kulübede oturacak. Ilk on birde çıkacak olan isim Süper Lig kariyerindeki birincil maçını Fenerbahçe’ye karşısında oynamanın heyecanını yaşayacak.

Tarih: 20.03.2018 12:05

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Kaynak: www.ajansspor.com

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