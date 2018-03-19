Karate 1 Premier Lig’de madalya kazanan sporcular belli oldu

Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Karate 1 Premier Lig üçüncü ayak müsabakalarında üçer altın ve gümüş ile 5 bronz madalyayı Türkiye’ye getirdi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya kadar Hollanda’nın Rotterdam kentindeki müsabakalara 74 ülkeden 683 karateci katıldı.
Karate 1 Premier Lig müsabakalarında madalya şampiyon sporcular şöyle:
Altın madalya:
Erkekler: Eray Şamdan (Kumite 60 kilo), Burak Uygur (Kumite 67 kilo), Uğur Aktaş (Kumite 84 kilo)
Gümüş madalya:
Erkekler: Aykut Kaya (Kumite 60 kilo)
Kadınlar: Tuba Yakan (Kumite 55 kilo), Merve Çoban (Kumite 61 kilo)
Bronz madalya:
Kadınlar: Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 50 kilo), Kadın Kata Takımı (Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş)
Erkekler: Ömer Kemaloğlu (Kumite 67 kilo), Rıdvan Kaptan (Kumite +84 kilo), Erkek Kata Takımı (Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran)
Tarih: 18.03.2018 20:45
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Kaynak: www.ajansspor.com
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