Kandemir’den galibiyet yorumu: ‘Kazanabildiğimiz kadar karşılaşma kazanmak istiyoruz’

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında misafir ettiği Anadolu Efes’i 91-87 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor’un başantrenörü Ahmet Kandemir, yargı ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kandemir, gereklilik duydukları bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Kandemir, şöyle devam etti:

“Anadolu Efes’in kupayı kazandıktan sonra birazcık ritminin düştüğünü biliyoruz. Bugün oyun içerisinde fazla mücadele ettik. Bugüne dek kazandığımız tüm maçlarda rakiplere önemli bir ribaunt üstünlüğü kurmuştuk, bugün de üstünlük kurduk. Oyuncularımız çok istedi. Çok çaba ettiler. Geriye Doğru düştüğümüz anlarda da maçı hiç bırakmadılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum.”

Kandemir, ligde bayağı sezonun tamamlanmasına 9 hafta kaldığını anımsatarak, “Kalan 9 maçımızı final olarak görüyor ve kazanabildiğimiz dek karşılaşma istiyoruz.” diye konuştu.

Tarih: 18.03.2018 20:47

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Kaynak: www.ajansspor.com

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