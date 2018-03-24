İsviçre Milli Takımı’nı bıraktı, Türkiye’yi tercih etti

Kasımpaşa maçında attığı golle Antalyaspor’un galibiyetinde kayda değer rol oynayan ve başta Türk Milli Ekip forması giymeye hazırlanan Harun Alpsoy, Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında Koray Geçgel’e açıklamalarda bulundu. Daha önce İsviçre Ulusal Takım forması giyen Harun Alpsoy, Türkiye Ulusal Takım kararıyla ilgili olarak konuştu.

Teknik Direktörü Alpay Özalan göre Cuma günü Alanya’da İsveç ile oynanacak 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı kadrosuna dahil edilen Antalyaspor’un genç futbolcusu Harun Alpsoy, Ay-Yıldızlı formayı giymenin çocukluk gerçek dışı olduğunu söyledi. Herkesin ulusal ekip forması giymek isteyeceğini belirten Harun Alpsoy, “U15’cilt itibaren 4 yıl İsviçre Ulusal Takımı’nda oynadım. O dönemde Türkiye’den beni arayan olmadı. İsviçre namına oynamak da çok hoş bir histi. İsviçre’de doğdum ama Türk’üm. Türkiye için oynamak istiyorum. Antalyaspor’a aktarma olduğumda benim kararım Türkiye için oynamaktı. Şu Anda bu kararı aldık. İnşallah Cuma günü İsveç’e karşısında oynayabilirim” dedi.

Galatasaray maçından sonra ziyafet geldi

Ümit Ulusal Takım’a ziyafet edilme süreciyle ilgili olarak bilgi veren 21 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray maçından daha sonra Ümit Milli Ekip Direktörü Can Ünal’dan bir telefon geldi. Türkiye Ümit Milli Ekip’da oynamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de tabiki oynamak isterim dedim. Daha Sonra İsviçre ile konuşup prosedürleri hallettik. Yekta Kurtuluş ve Deniz Kadah’la konuştum. Onlar da bana yol gösterdiler” diye konuştu.

Antalyaspor formasıyla ilk gol

Kasımpaşa karşı takımının 3. golüne imza atan ve Antalyaspor formasıyla öncelikle fileleri havalandıran Harun Alpsoy, “Gol ile ilgili olarak takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana o kadar bir kısmet verdikleri için teşekkür ederim. Fazla mutlu bir andı. Bu güzel şehri mutlu görmek benim için çok güzeldi. Ailem de çok mutlu oldu. Umarım daha uzun seneler Antalyaspor için gol atarım. Birincil hedefim, Antalyaspor’da galibiyet serisine açtırmak. Yukarıya çıkmak istiyoruz. Bu şehre bunu borçluyuz, her maça bizi desteklemeye geliyorlar. Son maçta 25 bin birey geldi. Bu galibiyetler için onlara borçluyuz. Uzun seneler Antalyaspor için oynamak istiyorum” diye belirtti.

Tarih: 20.03.2018 10:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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