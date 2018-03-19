İsmail Kartal, kalan haftalardaki planlarını açıkladı!

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, Eskişehirspor’u 1-0 yendikleri maçın peşinde değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında konuşan Kartal, “Fazla pozitif gol pozisyonuna girdik. Bambaşka da kazanabilirdik” ifadelerini kullandı.

“6 tane final maçımız var”

Kartal, “İstanbulspor karşılaşmasından bu güne değin oyuncularımıza fazla coşkulu bir taraftarın olacağını bizi destekleyeceklerini biliyorduk. Biz sabırlı ve disiplinli oynayarak, topun bizde kalmasını sağlayarak güzel bir oyun formatı hazırladık. Hafta başından beri buna çalıştık. Her şey planladığımız gibi oldu. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Öbür da kazanabilirdik. Az Daha rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyeti tekrar tekrar yeniden bizi destekleyen taraftara armağan ediyoruz. Önümüzde 6 tane final maçımız var. Boy yarışının içerisinde edinmek istiyoruz. Bu takımı Süper Lig’e dahil etmemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Tarih: 18.03.2018 20:49

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Kaynak: www.ajansspor.com

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