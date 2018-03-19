İrfan Can Kahveci: ‘Bazen böyle maçlarda böyle kazanacaksın’

İrfan Can Kahveci, Başakşehir’in 1-0 kazandığı Beşiktaş maçının arkasından beIN Sports’a konuştu.

Mücadeleyi yorumlayan oyuncu, “Maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuzu gösterdik ve golü de bulduk. Sonrasında ister istemez birazcık geri çekilme oldu. Beşiktaş da çok iyi ekip. Mahmut ağabeyle elimizden geleni yaptık. Mossoro’nun sakatlığı da bizi bozdu, daha sonra giren arkadaşlar da iyi uğraş etti. 10 kişi kaldık, elimizden geleni yaptık. 10 kişi kalınca karşı taraf bastırdı ama pozisyon vermedik. Ara Sıra böyle maçlarda böyle kazanacaksın.” ifadelerini kullandı.

Tarih: 18.03.2018 21:31

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Kaynak: www.ajansspor.com

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