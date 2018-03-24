Havuzun “özel” kızı başarılara kulaç atıyor!

Avrupa ikincisi down sendromlu ulusal yüzücü İrem Öztekin, madalyalarına yenilerini eklemeyi planlıyor. Havuzdan hiç çıkmak istemediğini anlatan İrem, sporun önemine dikkati çekti.

Başarılara kulaç atıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te geçen sene düzenlenen DSISO Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda kazandığı 5 madalyayla adından laf ettiren 17 yaşındaki İrem, yeni başarılara kulaç atmak istiyor.

Gençler dünya rekoru da kıran İrem, 2013’te başladığı yüzme sporunun hayatını değiştirdiğini söyledi.

“Havuzdan hiç çıkmak istemiyorum.” diyerek yüzmeye olan sevgisini anlatan İrem, “Sudan hiç korkmuyorum. Aksine fazla seviyorum.” ifadesini kullandı.

“Madalya kazanınca mutlu oluyorum”

Neşesiyle etrafına pozitif enerji saçan havuzun “özel” kızı, “Madalya kazanınca çok mutlu oluyorum. Madalyalarıma yenilerini eklemeyi hedefliyorum. Dünya şampiyonu edinmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum.” diye konuştu.

Herkese spor yapması tavsiyesinde bulunan İrem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Spor yapmaya başladığım günden itibaren hayatım olumlu yönde değişti. Evden dışarı çıkmaya başladım. Yeni arkadaşlar edindim. Fazla sayıda arkadaşım oldu. Başarılar elde ettikçe öz güvenim arttı. Arkadaşlarıma herhangi bir sporla ilgilenmelerini öneriyorum.”

Erdoğan sevgisi

İzmir’de yaşamış İrem, spor ve okuldan arta kalan zamanlarında müzik dinlemekten hoşlandığını dile getirdi.

Beşiktaş’ı tuttuğunu bildiren İrem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da çok sevdiğini söyledi.

Tarih: 20.03.2018 11:36

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Kaynak: www.ajansspor.com

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