Göztepe, sözleşmesi bitecek isimlerle masaya oturuyor!

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, iç transferde atağa kalktı. Başkan Mehmet Sepil, başta teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla görüşmelere başladı.

Birincil röportaj Tamer Tuna ile

Sepil, başlangıçta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tamer Tuna ile mülâkat odasına girdi. Kariyerinde ilk önce Spor Toto Süper Lig’de görev yapan Tuna’nın performansından hoşnut olan Mehmet Sepil’in genç teknik adamla sözleşme uzatmak istediği bildirildi. Yapılan görüşmede Sepil, Tamer Tuna’yla uzun vadeli amaçlamak istediğini açıklama etti.

“Teklifi kabul etmediğim şeklindeki haberler yalnızca söylenti”

Tamer Tuna yaptığı açıklamada, başkan Sepil’le bir röportaj gerçekleştirdiğini belirterek, “Başkanla hiçbir şekilde pazarlık yapmadım. Yalnızca düşüncelerimizi birbirimize ilettik” diye konuştu. Sepil’in kendisiyle uzun vadeli çalışmak istediğini doğrulayan Tuna, “Sadece başkanımızla bir ön mülâkat yaptık. Benim teklifi kabul etmediğime dair haberler çıkmış. Bu yalnızca rivayet” dedi.

Futbolcularla da görüşülecek

Tamer Tuna ile birincil teması gerçekleştiren Sepil’in, 1 hafta içinde sözleşmesi sezon sonu bitecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Günay ve Tanju’yla da masaya oturacağı bildirildi. (Htspor)

Tarih: 20.03.2018 13:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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