Giresunspor’un çöküşü! Şampiyonluk hedefiyle yola çıkmışlardı ama…

Spor Toto 1. Lig’de birincil yarıyı 3. tamamlayan Akın Çorap Giresunspor ikinci yarıda aldığı sonuçlarla birlikte düşme potasına yakınlaştı. Ilk yarıyı 30 puanla kapatan Çotanaklar, ikinci yarıda sadece 7 puan alabildi ve bitime 6 maç kala 11. sıraya demirledi.

2017-2018’e üstünlük parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla önce ilk ikiden, sonrasında ise Play-Off hattından uzaklaşarak taraftarını düş kırıklığına uğrattı.

Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonuna üstünlük parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla bu hedefinden çabucak uzaklaştı. Yeşil Beyazlılar, ilk devre oynadığı 17 maçta, 8 başarı, 6 birliktelik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Çotanaklar, topladığı 30 puanla devreye 4. sırada girdi. Ligin ikinci yarısında ise Giresunspor bu başarısını sürdüremedi. Metin Diyadin ile yollarını ayıran Çotanaklar’da, 16 jurnal Yılmaz Vural macerası ise alınan kötü sonuçların ardından erken sonlandı. Vural’ın gönderilmesinin arkasında takımın başına 23 günlük aradan daha sonra yeniden Metin Diyadin getirildi.

Diyadin, ikinci kere geldiği takımın başında çıktığı 4 maçta 2 başarı 2 de bozgun aldı. Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında 2018 yılında oynadığı 11 lig maçında, 2 başarı, 1 birliktelik ve 8 bozgun alarak sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 37 puanla 11. sırada yer alan Akın Çorap Giresunspor, tekrar tekrar yaşadığı bu puan kayıplarının ardında ilk 6 yarışından şipşak uzaklaştı ve 11. sıraya geriledi.

Tarih: 20.03.2018 12:06

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Kaynak: www.ajansspor.com

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