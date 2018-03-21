Gine, Antalyasporlu Nazım Sangare’yi bekliyor! Milli takım tercihi…

Nazım Sangare, Gine Milli Takımı’nın radarında! Gine’nin yeni teknik direktörü Paul Put, Antalyasporlu Nazım’ın milli ekip tercihini kendilerinden yandan kullanmasını istiyor.

Gine basınında bulunan haberde, Antalyaspor forması giyen Türk asıllı Alman sağ bekin Gineli babasından ötürü Gine Milli Takımı’nda da forma giyebileceği belirtildi.

Gine Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Paul Put’un, 23 yaşındaki oyuncunun milli takım tercihini Gine’den yandan kullanmasını istediği, federasyonun da konuyla ilgili Nazım Sangare ile temasa geçeceği vurgulandı.

Tarih: 19.03.2018 23:39

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







