Galatasaraylı futbolcular iddialı: ‘Beşiktaş’ı yenip…’

Kadıköy’den yenilgisiz ayrılarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Beşiktaş’ın da Başakşehir’e yenilmesinin arkasından şampiyonluğa ayrıntılarıyla yoğunlaştı. Cümbür Cemaat, “Beşiktaş’ı yenip, kupayla evimizde tur atarız” diyor.

IDARELI anlamda UEFA ile başı dertte olan ve sezon sonunda kazanılacak şampiyonlukla fazla kayda değer bir gelirin kapısını açacak olan G.Saray, hedefe kilitlendi. Sarı-Kırmızılı camia, Fatih Terim’in takımın başına geçmesinin gerisinde neredeyse tek cisim oldu. Terim’den sonradan taraftarların öyle de sevemediği Dursun Özbek’in koltuğunu Mustafa Cengiz’e devretmesi, yapılan #YellowFriday kampanyası, iç saha maçlarında tribünlerin tıklım tıklım dolması ve TT Stadı’ndaki Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan idmanda 28 bin taraftarın gelmesi camiayı birleştirdi. Aslan’ın iki hafta önce son anlarda gelen Konya galibiyeti ve Kadıköy’de F.Bahçe’ye yenilmemesi de herkesi tamamen havaya soktu.

TRABZON’LA ŞANSSIZLIK KIRILMALI

G.Saray’da moral ve motivasyon, önceki gün Başakşehir’in Beşiktaş’ı yenmesiyle daha da arttı. Nedeni ise Beşiktaş’ın en güçlü muhalif olarak görülmesiydi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 27. haftada Türk Telekom Stadı’nda Trabzonspor ile oynanacak dev maçı iple çekerken, ulusal aranın gelmesinden hiç memnun olmadı. Camiada 1 haftalık ulusal aranın takımı olumsuz yönde etkileyeceği görüşü olsa da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibinin ipleri sıkı tutacağına güven bütün. Camiada Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte büyük maçlarda son dönemde alınan negatif sonuçların kırılması hedefleniyor. Aslan, evinde Bordo-Mavililer’i devirerek ayrıca liderliğini gözetmek hem de birincil karşılaşmanın rövanşını olmak istiyor.

İÇERİDE OYNAMAK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Cim-Bom sezonun birincil yarısında Trabzonspor’a 2-1, Başakşehir’e 5-1, Beşiktaş’a 3-0 yenilmişti. Ama bu karşılaşmaların tamamı deplasmanda oynanmıştı ve G.Saray yeni kurulan bir takımdan oluşuyordu. Bu sezon iç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 12’sini şampiyon 1’inde (F.Bahçe) berabere kalan G.Saray, saha ve seyirci avantajını en dinç kullanan takım oldu. Taraftarların oluşturduğu baskı ile rakiplere sahayı bakımlı eden Sarı-Kırmızılar’da Yönetim, artık her maça en düşük 45 bin kişinin gelmesini bekliyor. İdareciler, iç sahadaki maçların şampiyonluk kupasını getireceğini söylüyor. (Akşam)

Tarih: 20.03.2018 09:30

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Kaynak: www.ajansspor.com

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