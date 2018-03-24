Galatasaray’ın konuğu Igor Gorgonzola

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Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off turu birincil maçında yarın İtalya’nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Kader Voleybol Salonu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Smart Spor HD yayınlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 5 Nisan’da İtalya’nın Novara kentinde oynanacak.

Galatasaray, rakibine iki maçın sonunda üstünlük kurması durumunda güya finalde, Dörtlü Final’in konut sahibi Romanya’nın CSM Volei Alba takımıyla eşleşecek.

Tarih: 20.03.2018 09:55
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Kaynak: www.ajansspor.com
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