Galatasaray’da Fernando Muslera alarmı

Uruguay Ulusal takımı ile çin’de özel bir turnuvaya katılacak Fernando Muslera, 29 Mart Perşembe sabahı İstanbul’da olacak. Cimbom’un umudu ise Muslera’nın daha artı dinlenmesi namına zorlu Trabzonspor karşılaşmasının 1 Nisan Pazar günü oynanması.

Galatasaray’da milli ara dönemlerinde gözler bir anda Fernando Muslera’ya çevriliyor. Güney Amerika ülkesi Uruguay’ın milli takımının uzun senelerdir formasını giyen Muslera her ayrılışında, İstanbul’a halsiz şekilde dönüyor. Fakat tecrübeli file bekçisi buna rağmen asla şikayet etmeyip, ara sıra sadece tek bir idmanla ve dinlemeden kalesine geçiyor. Yine Uruguay göre namzet kadroya çağrılan Muslera, tekrar uzun çileli bir yolculuk serüveni yaşayacak. 2018 Dünya Kupası’nda zirve gösterecek ekip, bu milli arayı Çin’de düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası’na katılarak değerlendirecek.

İki maça çıkacak

Uruguay burada, ev sahibi Çin, Çek Cumhuriyeti ve Galler’in katılacağı 4’lü organizasyonda irtifa gösterecek. Muslera ve arkadaşları buradaki birincil maçını 23 Mart’ta Çekler karşı oynayacak. 3 gün daha sonra ise birincil maçtaki sonuca göre ya 3.’lük ya da final karşılaşmasında tepe gösterecekler. Deneyimli file bekçisinin 29 Mart Perşembe sabahı İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Cim Bom’un beklentisi ise engebeli Trabzonspor maçının 1 Nisan Pazar günü oynanması ve 31 yaşındaki eldivenin, yüzde 100 hazır bir şekilde takımdaki yerini alması olacak. (Fanatik)

Tarih: 20.03.2018 08:35

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Kaynak: www.ajansspor.com

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