Galatasaray ’26’ya güveniyor!

Spor Toto Süper Lig’de üç puanlı sistemin uygulandığı son 23 sezona bakıldığında, Galatasaray, lider kapattığı 26. haftalarda “Üstünlük sinyali”ni veriyor. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi

1987 senesinde 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig, 1994- 95 sezonundan bu yandan 18 takımla 34 haftada oynanıyor. Galatasaray, son 23 yıllık bu maratonda 26. haftaları zirvede kapadığı sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı. 8 kez 26. hafta sonunda önderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, ligin kalan 8 maçında rakiplerinin kendisini geçmesine müsade vermedi ve şampiyon oldu. Fatih Terim de Galatasaray’ın başında gördüğü 6 şampiyonluğun hepsinde 26. hafta sonunda zirvedeydi. 26. haftalar sonunda minimum puanı (50) 2012-13 sezonunda yeniden Fatih Terim ile toplayıp mutlu sona ulaşan Cimbom, bu sezon ise 54 puanla zirvede yer alıyor. (Sabahtan)

Tarih: 20.03.2018 09:09

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Kaynak: www.ajansspor.com

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