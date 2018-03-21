Fenerbahçeli Neto Portekiz Milli Takımı’na çağrıldı

Fenerbahçe’nin Portekizli stoperi Luis Neto milli takıma çağrıldı.

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamayua göre, sakatlığı bulunan Ruben Dias ve Fabio Coentrao kadrodan çıkarılıdı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, iki oyuncunun yerine ise Fenerbahçe’de Luis Neto ve Napoli’den Mario Rui’yi kadroya dahil etti.

Kadroda Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ve Göztepe’li Beto da yer alıyor.

Portekiz Ulusal Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları dahilinde 23 Mart’ta Mısır ve 26 Mart’ta Hollanda ile hazırlık maçları oynanacak.

Portekiz Milli Takımı’nın aday kadorus ise şöyle;

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patrício (Sporting)

Savunma: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Mario Rui (Napoli), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha), Luis Neto (Fenerbahçe)

Orta Saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Sporting)

Forvetler: Andre Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

beIN SPORTS

Tarih: 19.03.2018 19:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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