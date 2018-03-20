Euroleague’de 27. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi’nde coşku, 27. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş’un uğraş ettiği THY Avrupa Ligi’nin 27. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yarın 20.45’te başlayacak mücadelede, İsrail’in Maccabi FOX takımıyla karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise sahasında Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak. Anadolu Efes ile Khimki arasındaki rastlama, 21 Mart Çarşamba günü 20.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Program

THY Avrupa Ligi’nin 27. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Doğuş – Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Zalgiris (Litvanya) – AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) – Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.30 Valencia (İspanya) – Real Madrid (İspanya)

21 Mart Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) – Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Anadolu Efes – Khimki (Rusya)

22.30 Baskonia (İspanya) – Brose Bamberg (Almanya)

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) – Barcelona Lassa (İspanya)

Tarih: 19.03.2018 11:29

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Kaynak: www.ajansspor.com

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