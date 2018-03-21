Eskrimde bir ilk daha

Milli eskrimci Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde yarıştığı ABD’deki Grand Prix etkinliğinde 14. olarak Türkiye’ye, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya kadar, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Anaheim kentinde düzenlenen Grand Prix organizasyonu sona erdi.

Bayan sporcuların, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’ndaki başarıları sonrası bir ilk de erkekler flöre kategorisinde uğraş eden Martino Minuto’dan geldi.

164 eskrimcinin katıldığı Grand Prix’yi 14. sırada tamamlayan Minuto, Türkiye’nin, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini almasını sağladı.

Avrupa Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası’nda yarışmacı ulusal sporculardan Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde aldığı altın, Aylin Çakır ise genç kadınlar kılıç kategorisinde kazandığı bronz madalyayla Türk eskrimi adına bir ilke imza atmıştı.

Türkiye, Yıldız Bayan Kılıç Ulusal Takımı’nın bronz madalyasıyla da yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki birincil madalyasını elde etmişti.

Tarih: 19.03.2018 22:22

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Kaynak: www.ajansspor.com

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