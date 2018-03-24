Erzurum’da buz hokeyi heyecanı!

Milletlerarası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu organizasyonu, Erzurum’un konut sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda birbirinden engebeli mücadeleler sporseverleri bekliyor.

Engebeli rakipler var

Erzurum 2000 Karakter Buz Pisti’nde 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, İsrail, Meksika ve Tayvan uğraş edecek.

Şampiyonada yer alacak Türk Ulusal Takımı, Kocaeli, Erzurum, İstanbul, Ankara ve İzmir’den seçilen sporcular oluşturacak.

17 yaş ortalamasına sahip namzet milli takım kadrosunda, şu sporculardan oluşuyor:

Muhammet Mutanoğlu, Eren Demirtürk, Alp Berke Elakaş, Murat Can Kızılkaya, Ömer Güngör, Kadir Saklıca, Ali Hakan Özbil, Agah Hamza Aksu, Barış Eşsiz, Atakan Maviş, Erkan Kahraman, İsmet Eren Gökçen, Fırat Afşin, Enes Kazancı, Timur Can Turut, Bilal Dolanbay, Mehmet Emin Şimşek, Furkan Şentürk, Emrecan Turan, Mehmet Ali Turan, Sarp Demirezen.

Maç programı

Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu’nda Türkiye’nin oluşturacağı maçların programı ise şöyle:

26 Mart Pazartesi:

20.00 İsrail-Türkiye

27 Mart Salı:

20.00 Meksika-Türkiye

29 Mart Perşembe:

20.00 Belçika-Türkiye

30 Mart Cuma:

20.00 Tayvan-Türkiye

1 Nisan Pazar:

20.00 Bulgaristan-Türkiye

Tarih: 20.03.2018 11:26

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Kaynak: www.ajansspor.com

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