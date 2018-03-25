Erol Küçükbakırcı açıkladı! Profesyonel takım kuruluyor!

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye’de profesyonel bisiklet takımlarının kurulması için alıştırma başlattıklarını açıkladı. Küçükbakırcı, bisiklet sporunun adalet ettiği yere geleceğinin de altını çizdi.

“Profesyonel takımlar kurulmalı”

Küçükbakırcı yaptığı açıklamada, Türkiye’de bisiklet sporunun gelişim dönemini atlattığını, artık profesyonel takımların kurulması gerektiğini ifade etti.

Göreve geldiklerinden bu yanlamasına kayda değer projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Küçükbakırcı, bisiklet branşında her geçen gün sporcu ve kulüp sayısının arttığını kaydetti.

“Profesyonel takımla ilgili çalışmalara başlayacağız”

Kendilerinin meslek başına gelmesiyle artık “çakma” değil gerçek kulüplerin kurulduğunun altını çizen Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

“Bundan Böyle federasyonumuz spor yaptıracak kulüplere onay veriyor. Seçim endeksli kulüplere kapımız kapalı. Geleceğin sporu ve ulaşım arabulucu bisiklet. Türkiye olarak bundan böyle, bisiklette tamamı Türklerden oluşan takımlar heline gelmemiz uzak yok. Bizden önceki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göre Konya’ya profesyonel ekip kurulması yönünde açıklamalar verilmiş. Ancak bu gerçekleşmeden ertelenmiş. Buzdolabında dondurulmuş vaziyette duruyordu. İnşallah biz bunu ısıtarak, tekrar profesyonel takımla ilgili çalışmalara başlayacağız.”

Küçükbakırcı, profesyonel takımları genellikle büyükşehir belediyelerinin kurduğunu anımsatarak, bu takımların belediye ve ülkenin tanıtımına büyük katkı maddesi sağladığına dikkati çekti.

“Birincil adımı buradan atacağız”

Konya’da bir profesyonel takımın kurulması halinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hem Türkiye’de hem de dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edileceğini vurgulayan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

“Bunun için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile görüşeceğiz. Eğer cilalı derse inşallah ilk adımı buradan atacağız. Zaten bu cins girişimlere devletimiz de yardım veriyor. Daha önce bir destek verilmiş. Lakin proje hayata geçirilememiş, besbelli kalmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da Konya’da bir profesyonel bisiklet takımının kurulmasını istek etmişler. İnşallah bizim de bununla ilgili bir çalışmamız var. En kısa sürede bu müjdeyi belirlemek istiyoruz. Profesyonel takımın startını Konya’dan tahsis etmek istiyoruz. Biz bunu buradan halledebiliriz diye düşünüyoruz. Mesela Sakarya bisiklete ciddi yatırımlar yapıyor. Kocaeli de profesyonel takıma yakışır bir büyük kasaba. Konya, Sakarya ve Kocaeli şimdiden 3 şehrimiz var. Gaziantep de böyle bir şey düşünüyor. Bunlara bundan başka Ankara eklenirse fazla güzel olur.”

Profesyonel takımların yurt dışı organizasyonlarına daha rahat katılabildiklerini anlatan Küçükbakırcı, “Bu takımlar her gün bir yarışa giriyor. Bunların fazla artı mali yükü de yok doğrusu. Zaten devletimiz de destek veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu takımların yaşayabilmesi için daima yardım oluyor. Niçin? Çünkü her lahza her tarafta ülkenin ismi geçiyor. yeniden tanınıyorsun. En iyi tanıtım, öbür dillerin buluştuğu spordur.” diye konuştu.

Erol Küçükbakırcı, Türkiye’nin bisiklette fazla sayıda uluslararası organizasyona konut sahipliği yaptığını anımsatarak, ülkede bisiklet sporunun büyüyerek zamanla yargı ettiği yere geleceğini aktardı.

Tarih: 20.03.2018 11:47

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Kaynak: www.ajansspor.com

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