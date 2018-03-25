Erol Bulut: 40 puanı aşmadan rahatlamayacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, son durumları ve küme düşme barajıyla ilgili konuştu. Bulut, ligde kalma barajının 40 olacağını belirterek, “40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız” diye konuştu.

Bireysel hatalara dikkati çekti

Takımdaki son durum ve ligdeki küme düşme barajıyla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, son 2 haftada kaybettikleri Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında kişisel hataların ön plana çıktığını kaydetti.

“40 puanı aşmadan rahatlamayacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor olarak 40 puanın üzerine çıkmadan rahatlamayacaklarını bildiren Bulut, “Son haftalarda düşme hattı ve üzerinde yer alan takımların puanlar kazanması barajı 40 puan yaptı diye düşünüyorum. böylece biz 40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız. Ben daha önce de söyledim, hemen şimdi konuşmak için erken diye. Bu takım buralara dişiyle tırnağıyla geldi ve bundan sonraki süreçte de yeniden alın teriyle puanlar kazanacaktır. Bu anlamada hiçbir korkum yoktur. Fakat son haftalarda oynadığımız 2 maçta da kişisel hataların ön plana çıktığını gördük. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzde fazla önemli maçlar var. Tümü de çok güç geçecek bu maçların. Motivasyonumuz bozmadan bu maçları düşünmemiz gerekiyor” dedi.

“Aldığımız sonuçların sistemle alakası yoktur”

Bulut, ‘Sistem değişikliği sebebiyle fena sonuçlar alınıyor’ yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, şunları söyledi: “Sistem değişikliği deniyor ama daha sahada oynatılan sistem bile içten sürükleyici izah edilemiyor. Benim Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi ara sıra maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir durum değil zaten. Maça tarafından, skora tarafından, anlık durumlara kadar sisteminiz değişkenlik gösterebilir. bu nedenle aldığımız sonuçların sistemle alakası yoktur. Sadece azıcık bireysel sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da düzeltecek olan yeniden biziz. İnşallah Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeni bir seriye başlarız.”



Tarih: 20.03.2018 14:21

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Kaynak: www.ajansspor.com

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