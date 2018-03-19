Ergin Ataman: ‘Bir türlü maçın kontrolünü alamadık’

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Anadolu Efes, Yeşilgiresun Belediyespor’a 91-87 mağlup oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Birincil periyotta oyunun kontrolünü elimize geçirdik lakin Yeşilgiresun Belediyespor da hücumda gayet iyi oynuyordu. İkinci periyottan itibaren gerçekten tebrik etmek istiyorum Yeşilgiresun takımını. Mükemmel bir saldırı performansı ortaya koydular. Oyuncularım mücadele etti, savunmaya çalıştı lakin bilhassa rakip çok zor atışları sayıya çevirince bir türlü maçın kontrolünü alamadık. Oyunun sonunda onlar daha iyi oynadı, tebrik ediyorum. Adalet ettiler.”

Kazandıkları PTT Erkekler Türkiye Kupası’nın arkasından rotasyondaki değişiklikler nedeniyle düşüş yaşadıklarını dile getiren Ataman, bu duruma kısa zamanda çözüm bulacaklarını sözlerine ekledi.

Tarih: 18.03.2018 20:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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